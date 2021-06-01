Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı harekete geçen Münbiçlilerin eylemleri yayılıyor

İlçe merkezindeki Cezire Yolu Ofisler Caddesi'nde toplanan Münbiçliler, dayatılan "sokağa çıkma yasağı"na rağmen terör örgütünü bugün de protesto etti.

Göstericiler, alıkonmaların son bulması, "zorunlu askerlik" uygulamasının kaldırılması ve göstericilere ateş açan teröristlerin yargılanmasını talep ediyor.

Protestocuları dağıtmak için ateş açan YPG/PKK'lı teröristler ise son iki günde halk hareketine katılan çok sayıda sivili alıkoydu.

İlçe merkezi ve kırsal kesimde gösteriler devam ederken, terör örgütünün de Rakka ve çevresinden onlarca teröristi Münbiç'e sevk ettiği öğrenildi.

İlçe merkezinde dün başlayan gösteriler, gün içinde Münbiç kırsalına da sıçramıştı. Münbiç'in doğusunda bulunan Hüdhüd bölgesinde toplanan siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın engellemelerine rağmen seslerini duyurmak için ilçe merkezine hareket etmişti. İlçe merkezinin girişindeki Kaddaf kontrol noktasında teröristler tarafından açılan ateşte 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

MÜNBİÇ'TE DÜN YAŞANANALAR

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silahlı kadrosuna katma gerekçesiyle zor kullanarak alıkoyan örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

MUTABAKATLARA RAĞMEN MÜNBİÇ, ÖRGÜTÜN İŞGALİNDE

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.