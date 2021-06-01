Teröristlerin yuvasıydı, sporculara kamp yeri oldu

Şırnak Beytüşşebap'ta Faraşin Yaylası'nın PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından vatandaşlar, huzurun ve bölgedeki doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya başladı. Şırnak Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, Harguri ve Melisa kalelerinin bulunduğu 2 bin rakımlı bölgede yürüyüş yapıp, kamp kurdu. Sporcular 3 gün boyunca kurdukları kamp ile doğanın tadını çıkardı. 30 sporcu ile dağlarda kamp kurmaktan mutluluk duyduğunu belirten sporcu Fadıl Gökçe ise, "Eskiden gelemiyorduk buralara, şimdi ise her bölgeye gidiyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah ilimizi temsil etmek için müsabakalara katılacağız" şeklinde konuştu.