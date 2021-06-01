Vali Yerlikaya: Aşımızı olalım virüsü kovalım

Koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşmeye geçilirken aşılanma hızının devam edeceği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşımızı olalım salgını kovalım sloganı içerisinde 50 yaş ve üzerindeki 902 bin 254 kişinin aşılanması için tüm ekiplerin görev başında olduğunu açıkladı.

AŞI SIRASI SİZDE

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya virüsü kovmak için mutlaka aşılamanın yapılması gerektiğini ve 50 yaş üstündeki vatandaşların aşılanması için ekiplerin hazır olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle; aşılanma çalışmalarında kontrollü normalleşme ile birlikte hız kazanıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasından sonra yaş grubunun aşağıya doğru çekilmesi ile toplulumuz virüse karşı daha dayanıklı hale gelecek. İstanbul'umuzda 50 yaş ve üzerindeki 902 bin 254 vatandaşımızın aşılanması için tüm ekiplerimiz görev başında. Aşımızı olalım, salgını kovalım. Normalleşeme daha hızlı girelim." dedi.