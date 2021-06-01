Yeğen Gülen yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını belirterek, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız" demişti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı bu operasyonun detayları dün ortaya çıktı. FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, yurtdışındaki operasyonla yakalanarak yurda getirildi. İki Türk bayrağının arasında elleri kelepçeli fotoğrafı paylaşılan Selahaddin Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimini organize eden mahrem yapılanma ile örgüt elebaşı Gülen arasındaki irtibatı sağlayan isim olduğu belirtildi.Aynı zamanda Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi olan zanlının, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi. FETÖ elebaşının yakınlarının da MİT operasyonuyla yurtdışında yakalanması örgüt içinde psikolojik yıkıntı oluşturdu. Kenya'da yakalanan Selahaddin Gülen'in verdiği nitelikli bilgilerin örgüte ağır darbe vuracağı belirtildi. Selahaddin Gülen'in aralarında FETÖ/PDY ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunduğu öğrenildi. Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem yapılanmasının yardımıyla Türkiye'den yurtdışına kaçtığı öğrenildi. İtirafçı olup örgüte yönelik çok kritik bilgiler paylaştığı belirtilen zanlının, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.