Yeni dönem normalleşme nikahları başladı

Haziran ayını kapsayan kademeli normalleşme süreci başladı. Nikah törenleri ve düğünlerde uygulanacak kurallar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile belirlenirken nikahların davetli katılımı ile yapılması çiftleri mutlu etti. Normalleşme nikahını kıydıran Esra ve Onur çifti pandemi nedeniyle nikah şekeri olarak sabun dağıttı.



Kademeli normalleşme süreci içerisinde bir süredir sadece nikah şaaitlerle yapılan nikahlar yüzde 50 katılımla tekrar başlatıldı. Genelgede, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla bugünden itibaren yapılabileceği belirtildi.



Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran Salı günü son verileceği vurgulanan genelgede, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı, nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verileceği bildirildi.



Nikah ve düğünlerde başlatılan kademeli normalleşme kararı ile birlikte Şişlide kıyılan nikahta yüzde 50 kuralı uygulanarak ilk katılımlı nikah kıyıldı. Kıyılan nikahta ise Pandemi kurallarına uygun olarak hijyen ve temizlik için davetlilere nikah şekeri olarak küçük kalıp sabun dağıtıldı.