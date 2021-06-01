Yüz yüze eğitim ilkokullarda bugün ortaokul ve liselerde 7 Haziran’da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime sonunda kavuştuklarını söyledi. Bakanlık açıklamasında ise şunlar kaydedildi:
Bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde, haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda da yüz yüze eğitime bugünden itibaren, haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecektir.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'da dağıtılacak.
İsteyen öğrencilere telafi programı için, okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.