Yüz yüze eğitim ilkokullarda bugün ortaokul ve liselerde 7 Haziran’da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime sonunda kavuştuklarını söyledi. Bakanlık açıklamasında ise şunlar kaydedildi:Bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde, haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda da yüz yüze eğitime bugünden itibaren, haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecektir.2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'da dağıtılacak.İsteyen öğrencilere telafi programı için, okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.