AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporuna yansıyan 1 kilogram tatlının 392 liraya alınmasını protesto etmek için Saraçhane'de bir araya geldi. İBB binasının karşısında stant kuran gençler, satın aldıkları baklavaları vatandaşlara dağıttı. '392 lirayı tatlı tatlı yediler' pankartı açan gençler, yaptıkları araştırmada kilosu 392 liraya tatlı olmadığını belirterek, CHP'li İBB yönetiminin açıklama yapmasını istedi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin da yaptığı basın açıklamasında "Burada bir israf var. Seçimden önce 'İsrafı bitireceğiz' diyenlerin, kilosu 392 TL'ye baklava almasını milletimizin takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.