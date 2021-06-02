6 ilde eş zamanlı 'Sezon 1' operasyonu! İş vaadiyle kandırıp fuhşa zorladılar

İŞ VAADİYLE KANDIRIP FUHŞA ZORLADILAR

Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları Bodrum'a getirdiklerini belirledi. Ev, apart, ve otellere yerleştirilen kadınların, burada şebeke yöneticileri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhşa zorladıkları belirlendi.