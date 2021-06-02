Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe operasyonları kapsamında kurulan üs bölgesine maket uçakla saldırı girişiminde bulundu. Patlayıcı yüklü maket uçağı fark eden üs bölgesinde görevli komandolar, uçaksavar ile imha etti. Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan keşif sırasında tespit edilen kalabalık bir grup teröriste, Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçağı ve SİHA ile düzenlenen hava operasyonunda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan 1 teröristin de teslim olduğu öğrenildi. Teslim olan örgüt üyesinin 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.