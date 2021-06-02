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Giriş Tarihi: 2.6.2021

Adalı cinayeti ile ilgili iddialara soruşturma

Adalı cinayeti ile ilgili iddialara soruşturma
ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in "Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Açıklamada soruşturmanın Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçenin teslim alınması üzerine açıldığı bildirildi. Gazeteci Kutlu Adalı, 1996 yılında Lefkoşa'da suikast sonucu öldürülmüştü.
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Adalı cinayeti ile ilgili iddialara soruşturma
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