AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan Babacan ve Gül'e tepki: Siyasi ahlaktan bahsedecek yüzleri yok

Bu noktada aslında şunu görüyoruz; kendilerine olan güvenleri yok. Yaptıkları işten haberleri yok. Şimdi bunlar tek tek ortaya çıkıyor. Sadece makam ve mevki için insanların kendilerinin ortaya koydukları bir değeri yokken, bu tip kendilerini 'Temiz bir siyaset için geldik. Türkiye'ye yeni şeyler sunacağız. Türkiye'yi daha demokratik yapacağız' diye ortaya çıkan insanların aslında ne kadar siyasetin içinde, siyasetten uzak ve çürümüş olduklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.