Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2003'teki Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan Babacan ve Gül'e tepki: Siyasi ahlaktan bahsedecek yüzleri yok | Video
Siyasette "İkinci Ali Babacan vakası" olarak adlandırılan olayla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, önemli açıklamalarda bulundu.
"SİYASETTEN UZAK VE ÇÜRÜMÜŞ OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ"
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Leyla Şahin Usta, "Siyasette ahlakın ne kadar önemli olduğunu bu yaşadıklarımızda görüyoruz. Siz bir partinin üyesisiniz, bakansınız, başbakansınız. Partinizin çalışmalarıyla birlikte iktidarsınız. Bu ülkenin menfaatleri için ne yapmanız gerekiyorsa, yapmanız gereken bir konumdasınız.
Bu noktada aslında şunu görüyoruz; kendilerine olan güvenleri yok. Yaptıkları işten haberleri yok. Şimdi bunlar tek tek ortaya çıkıyor. Sadece makam ve mevki için insanların kendilerinin ortaya koydukları bir değeri yokken, bu tip kendilerini 'Temiz bir siyaset için geldik. Türkiye'ye yeni şeyler sunacağız. Türkiye'yi daha demokratik yapacağız' diye ortaya çıkan insanların aslında ne kadar siyasetin içinde, siyasetten uzak ve çürümüş olduklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
"SİYASİ AHLAKTAN BAHSEDECEK YÜZLERİ YOK"
Siyasetin cesaret ve dürüstlük işi olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkeyi yöneten iktidar konumundaysanız, gayet şeffaf ve net olmalısınız. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi, 'Ben bu millet için kefenimi giydim yola çıktım. İşin doğrusu neyse bunu yapmaktan geri durmam' diyen bir cesareti göstermeniz lazım.
Birilerinin arkasına saklanıp 'Ya ben öyle değildim ama şimdi şöyleyim' demek… Bu pazarlıklar ve hesaplar, günü kurtarmak için birileriyle yaptıkları pazarlıkların ortaya çıkması. Bu insanların çıkıp bu ülkedeki siyasi ahlaktan bahsedecek yüzleri yok. Temiz siyaset yapacaklarını söyleyecek hiçbir halleri yok."
Abdullah Gül'ün, 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra aleyhine çalıştığı ortaya çıktı
Son dakika haberi! Flaş detay: Abdullah Gül tezkerenin aleyhine mi çalıştı?