Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat...
Giriş Tarihi: 2.6.2021 14:10 Son Güncelleme: 2.6.2021 15:21

Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat...

ANKARA
Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat...

Başkan ’ın Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen özel yayınında arkasında bulunan ve 9’u 5 geçe durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk’ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.

Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA