Bitlis'te şehitler için tören düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yürütülen 'Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63' operasyonu kapsamında çıkan çatışmada şehit düşen Teğmen Baki Koçak (28) ile güvenlik korucusu Yücel Aki (29) için tören düzenlendi.

Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan Belediye Başkanı Nasrullah Tağlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Tatvan ilçesinin Anadere köyü kırsalında yürütülen 'Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63' operasyonu kapsamında dün gece bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıkmıştı.

Çatışmada güvenlik korucusu Yücel Aki olay yerinde, Teğmen Baki Koçak ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit güvenlik güçleri için Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve duanın yapılmasıyla ardından Şehit Teğmen Baki Koçak, toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat, şehit güvenlik korucusu Yücel Aki'nin cenazesi ise Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü'ne uğurlandı.