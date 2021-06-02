BM'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül

"HIZLA İYİLEŞEN BİR TABİATIN ŞİFACILARI OLABİLİRSİNİZ"

Dünya'da 10-24 yaş arasında, 1,8 milyar genç olduğuna ve tarihte genç nüfusun ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye ulaştığına işaret eden Emine Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Bu rakam, sizlerin dünyanın düzeni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gücü kullanın. Günümüzde iletişim teknolojileri de altın çağını yaşıyor. Bu imkanları, büyük bir zihinsel dönüşümün araçları haline getirebilirsiniz. Tükenmiş bir dünyanın mağdurları değil, hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz. Medeniyetimizin geliştirdiği çevre kültürünün, dünyaya sunacağı sayısız faydalar var. Bu mesajların, evrensel değerler olmasında sizler öncü olmalısınız. Bizler de her daim yanınızdayız, arkanızdayız. El birliği ile yapacağımız çok şey olduğuna inanıyorum."

Emine Erdoğan, çevre sorununun ulusal bir sorun değil, küresel bir mesele olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede yapacağımız her türlü iş birliği, dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Çevre meselelerine, ancak bütüncül bir şekilde bakarsak, hedeflenen sonuçlara ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılanlara çevre konularındaki üstün gayretlerinden ötürü şükranlarını sunan Emine Erdoğan, "Dünyanın ortak evimiz olduğu gerçeği, hepimiz için bir dayanışma vesilesi olsun." dedi.

UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in de konuşma yaptığı programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'deki diğer Birleşmiş Milletler temsilcileri ve ilgili yabancı kuruluş temsilcileri, bazı belediye başkanları ile genç çevre aktivistleri de katıldı.

ÇEVRECİ AKTİVİSTLER GELECEK BEKLENTİLERİNİ EMİNE ERDOĞAN İLE PAYLAŞTI

Programa katılan çevre aktivisti gençler, çevreyle ilgili istek ve taleplerini salonda bulunan deftere yazarak, iletti. Program sonunda Emine Erdoğan, Sharif ve Bakan Kurum, gençlerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmaları dinledi.

Törene katılan gençler de ilk kez çevre ile ilgili talep ve düşüncelerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti Emine Erdoğan'a iletti. Emine Erdoğan da gençlere, her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesine ilişkin tanıtım filmi gösteriminin de yapıldığı program sonunda Erdoğan, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.