Bodrum normale döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından, koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşmenin yeni adımlarını açıkladı. Bu kapsamda, Muğla'nın turistik ilçelerinde, restoran ve kafeteryalar kapılarını müşterilerine açmaya başladı.

Bodrum'da turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan restoranların sıralandığı mevkiilerde, kademeli normalleşmeyle işletmeler açıldı. Açılan mekânlarda ise müşteriler deniz manzarası eşliğinde yemeklerini yedi, içeceklerini içti. Bazı tatilciler plajlarda denize girip, güneşlenirken, kimileri tedbirler kapsamında açılan işyerlerinde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar ise maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak sahil yollarında yürümeyi tercih etti. Bodrum'un ünlü cadde ve sokaklarında kısmen de olsa yoğunluk oluştu. Hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını açan restoran işletmecileri randevu ile müşteri kabul ettiklerini belirtti.

Turistik tesiste vakit geçiren tatilciler, "Mekanların açılması bizleri sevindirdi. Tedbirlere uyarak dışarıda vakit geçirebiliyoruz. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ama önlemler sayesinde, vaka sayılarını düşürebildik. Daha serbest bir hayat için tedbirlere sıkı sıkı sarılmalıyız. İnşallah önümüzdeki dönemde vaka sayılarını tamamen sıfıra indiririz" dedi.

Müşterilerini ağırlamaya başlayan müşteriler ise, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Salgınla başa çıkmanın en yöntemlerinden bir tedbirlere uymak. Kademeli normalleşmeyle tedbirli bir şekilde mekanlarımızı açtık, müşterilerimizi bekliyoruz. Çünkü herkes evde sıkıldı. Ülke olarak rahatlamaya ihtiyacımız var. Halkımız tedbirleri özümsemiştir diye düşünüyorum. İnşallah vaka sayılarını hep birlikte daha da aşağı düşürürüz. Turizm sezonu için daha iyi olur. Her sektör gibi turizm de salgından nasibini almıştı. İnşallah bu sezon düzelir" ifadelerini kullandı.