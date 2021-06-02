Buca sokakları çöplüğü döndü!

İzmir'in en büyük ilçesi Buca'da yaklaşık bir haftadır yeraltı konteynırlarındaki çöpler toplanmıyor. Yeraltı konteynırları ağzına kadar dolduğu için çöpler sokaklara taşarken, etrafa yayılan kötü koku ve sinekler nedeniyle de vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. Buca Belediyesi'nin taşeron firma ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve belediyede yeraltı çöp konteynırlarını kaldıracak vinç bulunmadığı, sorunun bu sebepten kaynaklandığı öğrenildi.

VİNÇ YOK, İLKEL ŞEKİLDE ÇÖPLER SOKAĞA DÖKÜLÜYOR

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle tüm hemşehrilerime anlayışları için çok teşekkür ediyorum. Ana arterlerde bulunan yer altı ve yer üstü konteynerlerini boşaltmakta kullanılan 'çok amaçlı çöp toplama aracımızda' arıza meydana gelmişti ve mağduriyetin en aza indirilmesi için uygun aparatlarla tahliye işlemlerine başlamıştık. Bu gece itibarıyla temizlik ekiplerimiz, hizmete uygun aracımızla yeniden hemşehrilerimizin hizmetinde" dedi. Ancak sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ise yeraltı çöp konteynırlarının kepçe yardımıyla kaldırıldıktan sonra çöplerin ilkel şekilde caddeye boşaltıldığı görüldü. Çöpler sokaktan kepçeyle kamyonun kasasına taşındı. Su tankeri ile çöplerin döküldüğü alanının temizlendiğini ancak kokunun hala gitmediğini söyleyen vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıyı sosyal medyada yaptığı paylaşımla anlattı.

PİSLİK YÜZÜNDEN KORONAVİRÜS OLACAĞIZ

Buca Aydoğdu Mahallesi sakini evli 3 çocuk babası Halit Erdinç (45), "Bir hafta, 10 gündür ortalık çöp içinde kaldı. Biriken çöplerden rahatsızlık duyuyoruz. Bizim mahallemizde yeraltı çöp konteynırı yok. Normal çöp konteynırları da toplanmadı. Dün çöpleri temizlediler. Ancak yeraltı çöp konteynırları ile ilgili bir sorun var. Vinç olmadığı için çöpler toplanamıyor. Temizliğin ne kadar önemli olduğu pandemi sürecinde anlaşıldı. Belediyeden kimse telefonlara cevap vermiyor. İlgilenen olmadı. Ciğeri kediye teslim ettiler. Verilen hizmetlerden memnun değiliz. Su faturalarının içinde katı atık bedeli ödüyoruz. Fakat temizlik hizmeti alamıyoruz. Sokaklara taşan çöpler yüzünden koronavirüs olacağız diye korkuyoruz" dedi.

KİRALIK VİNÇLER GİTTİ, TEMİZLİK BİTTİ

Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu, "Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yeraltı çöp konteynırlarından çöplerin toplanabilmesi için 34 milyonluk kredi için geçtiğimiz şubat ayında meclisten onayı almıştı. Bu parayla vinç alacağını söylemişti. Ancak hala ortada vinç yok. Aradan geçen 4 ayda ne yapıldı? Şu anda Karabağlar Belediyesi'nden ödünç vinç isteniyor. O şekilde çöpleri toplanmaya çalışılıyor. Taşıma su ile değirmen dönmez. Pandemi sürecinde temizliğin önemi bir kez daha anlaşıldı. Ancak İzmir'in en büyük ilçesi Buca'da ortaya çıkan manzara vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Daha önce de kiralık vinçler kullanıldı. Taşeron firma ile olan sözleşme bitti. Bu sözleşmenin biteceği 6 ay önceden belliydi. Bunun önlemini neden almadı? Vatandaşlarımız neden mağdur etti? Sahada çalışacak yeterli temizlik personeli de yok" dedi.

MASKELER YERLERDE

Ev hanımı 2 çocuk annesi Aynur Koç Oğuz (49), "Barış Mahallesi'nde oturuyorum. Buca Belediyesi'nden hiç memnun değilim. Sokağımıza düzenli olarak temizlik işçileri gelmiyor. 1 gün geliyorlar ertesi gün gelmiyorlar. Okulun dibinde çöp koyteynırları var. Öğrenciler için de tehlike arz ediyor. Maskeler yerlerde dolaşıyor. Sokaklar da süpürülmüyor. Belediye temel görevi olan temizliği yapamıyor. Mağduruz" dedi.