Çevre katilleri iş başında

Başiskele İlçesinin sanayi kuruluşları ile iç içe olan mahallelerinden biri olan Kullar Vezirçiftliği'nden geçmekte olan ve İzmit Körfez'ine dökülen Kiraz Dere, sabah saatlerinde kırımızıya büründü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Daha öncede bölgedeki bazı sorumsuz sanayi kuruluşlarının kimyasal maddeleri atık su ve yağmur suyu kanallarından dökmeleri ile birkaç defa yeşil ve maviye bürünen derenin yüzeyi, bu defa kırmızıya bulandı.

NUMUNELER ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kimyasal boya olduğu düşünülen atığın İzmit Körfez'ini kirletmemesi amacıyla tedbirler aldı. Ayrıca sudan numuneler alınarak inceleme başlatıldı. Öte yandan emniyet ve belediye ekipleride atığın kim ya da hangi kuruluş tarafından döküldüğünün tespiti için çalışmalar başlattı.

AĞIR CEZALAR UYGULANMALI

Bölge sakinleri ise daha önce farklı renklere bürünen, hatta kendilerini rahatsız edecek kadar ağır koku yayan ve nefeslerini kesen kimyasal atıklarında zaman zaman bu dereye döküldüğünü belirterek, sorumluların er geç tespit edilerek ceza yazıldığını, ancak bunun önüne geçilmesi için daha ağır cezalar uygulanması gerektiğini ifade etti.