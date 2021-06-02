CHP'li isimden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Kod adı Asena! Bir seferlik sineye çekiyoruz...

Millet İttifakı'nda tartışılacak açıklamalar karşılıklı olarak gelmeye devam ediyor. Tabanda birçok yönetici anlaşamazken, kriz çıkaracak ifadelerle çıkışlar gerçekleştiriyor. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürdürmek istese de açıklamalar iki partide de derin rahatsızlıklar oluşturuyor. Bu açıklamaların sonuncusu Almanya'daki bir CHP yöneticisinden geldi. CHP'nin etkinliğinde konuşma gerçekleştiren kadın, Meral Akşener'e odukça sert sözlerle yüklendi, "İYİ Parti Genel Başkanı olan şahsı da unutmadık, unutmayacağız. Kimse bizi balık hafızalı zannetmesin. Sadece bu seferlik, bir seferlik sineye çektik ve rafa kaldırdık." dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NI KARIŞTIRACAK SÖZLER

Almanya'da gerçekleşen CHP etkinliğinde Meral Akşener'i sert sözlerle eleştiren ve bir seferlik sineye çektiklerini ifade eden CHP'li kadın, "Unutmayacağız. 12 Eylül'de öldürülen devrimci, solcu gençlerin kanı elinde olan, henüz 17 yaşındayken yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'e katil diyen, Mehmet Ağar ve Abdullah Çatlı ile birlikte 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerde adı geçen kod adı 'Asena' bugün İYİ Parti Genel Başkanı olan şahsı da unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Sözlerini sürdüren CHP'li isim, "Kimse bizi balık hafızalı zannetmesin. Sadece bu seferlik, bir seferlik sineye çektik ve rafa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

CHP'li yöneticiden Meral Akşener'e sert sözler!

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER MEDYAYA YANSIYOR

Kılıçdaroğlu, ve Akşener, Millet İttifakı'nı sürdürmekte kararlı olduklarını deklare etse de, partilerini kontrol etmekte ve tabandaki kavgayı önlemekte zorlanıyor. Birçok kez belediye meclislerinde ve il teşkilatlarında karşı karşıya gelen İYİ Parti ile CHP, sert açıklamalar ile ittifakı zora sokuyor. Bunun en belirgin örneği Çanakkale de görülürken, CHP'li belediye başkanı Ülgür Gökhan ile İYİ Parti Meclis üyeleri birçok kez restleşmişti.