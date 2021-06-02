CHP’yi panikleten hamle: Baykal harekete geçti

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün parti kurmasının ardından CHP'de yeniden hareketli dakikalar yaşanıyor. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sahaya inmeye hazırlanıyor. CHP'nin değişen rotasına itiraz eden Baykal ve bir grup partili, sokak sokak, köy köy, ilçe ilçe dolaşarak yeni bir sürecin fitilini ateşleyecek.

SEVİGEN: BİZLER GİTMEYECEĞİZ

Kritik süreci yakından takip eden isimlerden CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bizler ne Muharrem İnce'yiz, ne de Mustafa Sarıgül'üz. Yerimiz partimizdir, bir yere gitmeyeceğiz. CHP içerisinde bir takım yanlışlıklar var. Bunları haykıracağız. Atatürk düşmanlarına rozet takanlara partiyi bırakmayacağız. CHP'nin mevcut yönetiminin tutarsız kararları yüzünden Türkiye'nin en köklü partisi çizgisini kaybetmiştir. Milli duruşumuz kalmamıştır." açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ VEKİLLERLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

"Bu partinin gerçek sahipleriz bizleriz" diyen Sevigen, "Şimdiden gittiğimiz yerlerde büyük ilgi görüyoruz. Halkla buluşup hem onları dinliyoruz hem de bir takım kimselerin gerçek yüzlerini söylüyoruz." ifadelerini kullandı. CHP içerisindeki muhalif hareketin kimlerden oluştuğuyla ilgili bilgi veren Mehmet Sevigen, önümüzdeki günlerde CHP Kocaeli eski Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediye eski Başkanı Hikmet Erenkaya ile görüşme yapılacağını kaydetti.

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