Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’yi panikleten hamle: Baykal harekete geçti
Giriş Tarihi: 2.6.2021 16:17

CHP’yi panikleten hamle: Baykal harekete geçti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
CHP’yi panikleten hamle: Baykal harekete geçti

CHP’de ayrılıkçı hareketlerin sayısı hızla artıyor. Parti içindeki bölünmeyi engelleyemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak bir hamle daha yaşandı. CHP eski Genel Başkanı 'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın sahaya inmeye hazırlandığı, parti içinden bir takım isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Kritik süreci yakından takip eden isimlerden CHP eski Genel Sekreteri , SABAH’a yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en köklü partisi çizgisini kaybetmiştir. Milli duruşumuz kalmamıştır. Gittiğimiz yerlerde büyük ilgi görüyoruz” dedi.

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün parti kurmasının ardından CHP'de yeniden hareketli dakikalar yaşanıyor. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sahaya inmeye hazırlanıyor. CHP'nin değişen rotasına itiraz eden Baykal ve bir grup partili, sokak sokak, köy köy, ilçe ilçe dolaşarak yeni bir sürecin fitilini ateşleyecek.

SEVİGEN: BİZLER GİTMEYECEĞİZ

Kritik süreci yakından takip eden isimlerden CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bizler ne Muharrem İnce'yiz, ne de Mustafa Sarıgül'üz. Yerimiz partimizdir, bir yere gitmeyeceğiz. CHP içerisinde bir takım yanlışlıklar var. Bunları haykıracağız. Atatürk düşmanlarına rozet takanlara partiyi bırakmayacağız. CHP'nin mevcut yönetiminin tutarsız kararları yüzünden Türkiye'nin en köklü partisi çizgisini kaybetmiştir. Milli duruşumuz kalmamıştır." açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ VEKİLLERLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

"Bu partinin gerçek sahipleriz bizleriz" diyen Sevigen, "Şimdiden gittiğimiz yerlerde büyük ilgi görüyoruz. Halkla buluşup hem onları dinliyoruz hem de bir takım kimselerin gerçek yüzlerini söylüyoruz." ifadelerini kullandı. CHP içerisindeki muhalif hareketin kimlerden oluştuğuyla ilgili bilgi veren Mehmet Sevigen, önümüzdeki günlerde CHP Kocaeli eski Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediye eski Başkanı Hikmet Erenkaya ile görüşme yapılacağını kaydetti.

MU-BAYKAL

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’yi panikleten hamle: Baykal harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA