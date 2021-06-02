Cizre'yi yakıp yıkan o hain kırmızı listeye alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki çukur ve hendek olaylarında o dönemde Şırnak Çakırsöğüt Jandarma 1. Komando Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın şiddetli çatışmaların yaşandığı sokaktaki JÖH ve Komando timlerini ani bir kararla geri çekerek kaçmasına ön aya olduğu "Mamo" kod adlı Mustafa Durgun, terörden arananlar listesinin 10 milyonluk para ödüllü Kırmızı kategoriye alındı.

Çatışmalar sırasında bir binanın bodrum katında diğer teröristlerle birlikte sıkıştırılan terörist Durgun için Kandil'deki terörist elebaşı Sabri Ok; telsizden "Mamo'yu kurtarın, kim ölüyorsa ölsün" çağrısında bulunmuştu.

Terörist Durgun, tek bir teröristin bile sağ çıkamadığı çember altındaki sokaktan, kara çarşaf giydirilerek burnu bile kanamadan kaçırılmış, önce Cudi Dağına, ardından da Kel Mehmet dağlarına götürülmüştü.

Tuğgeneral Gürcan ise; "Yardımcısıyla birlikte öldü" açıklaması yapmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ali Osman Gürcan, Genelkurmay Başkanlığı Çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

Terörist Mustafa Durgun ise halen terör örgütü içinde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösteriyor.