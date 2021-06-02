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Giriş Tarihi: 2.6.2021 11:47 Son Güncelleme: 2.6.2021 13:32

’da narko/terör operasyonu: 4.5 milyon kök kenevir ele geçirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da narko/terör operasyonu: 4.5 milyon kök kenevir ele geçirildi

’ın Lice İlçesi’nde terör örgütü ’nın önemli finans kaynağı olan uyuşturucu tarlalarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli narko/terör operasyonu gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın önemli finans kaynağı olan uyuşturucu tarlalarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli narko/terör operasyonu gerçekleştirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında, terörün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yapılan ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile helikopterler destekli operasyonda, 115 ayrı noktada 4.5 milyon kök hint keneviri ele geçirildi.

87 tim ve eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da narko/terör operasyonu: 4.5 milyon kök kenevir ele geçirildi
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