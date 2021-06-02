Dün okula gitmekten daha fazlası yaşandı

Türkiyegenelindeki tüm ilkokullarda dün itibarıyla yüz yüze eğitim başladı. Maske, mesafe kurallarına uyarak sınıflarına giren öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Hem öğrenciler hem öğretmenler birbirlerini öpememenin burukluğunu yaşasa da sevgilerini başka şekillerde gösterdi. Öğrenciler, eğitim neferlerine çiçekler verirken öğretmenler de 'çocuklarım' dedikleri miniklere çikolata dağıttı. İlkokullarda yüz yüze eğitim haftanın 2 günü, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı uygulanacak. Diğer okul öncesi eğitim kurumları, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek. Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitim, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran'da başlatılacak.SABAH