Ekran bağımlığına karşı zeka seti

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki 139 ilkokula 278 adet akıl ve zeka oyunları seti armağan etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların akademik çalışmalarının yanında sosyal yönden de gelişmesine ekran bağımlığından uzaklaşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Akıl ve Zeka Oyunları Projesi kapsamında; Şehitkamil Kaymakamlığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapan Şehitkamil Belediyesi, toplamda 139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti armağan etti.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) düzenlenen akıl ve zeka oyunları seti armağan törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Toplam 7 farklı oyundan oluşan akıl ve zeka oyunları seti içerisinde; denge ve hıza dayalı akıl zeka oyunu, mangala, hedefi 5'e tamamlama oyunu, oyun kartlarında belirtilen şekillere göre küp dizme oyunu, geometrik şekiller ile parçalardan blok yapma oyunu, geometrik şekil birleştirme oyunu (tangram) ve ahşap reversi oyunu bulunuyor.

Projenin, gelişim çağında olan çocukların hafıza ve bilişsel beceri gelişimine katkı sağlamakla birlikte onları çeşitli tehlikeler içeren dijital oyunlardan uzak tutacağını, sosyal yaşamda karşılaştıkları soru ve problemlere cevap verebilme ve çözüm bulabilme süreçlerini hızlandıracağını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, proje faaliyetleri kapsamında düzenlenecek oyun etkinlikleri ve turnuvaların, öğrencilerin sosyal iletişim becerilerinin güçlenmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Amaçlarını, çocukların akademik başarılarının yanı sıra sosyalleşmelerine olanak sunma olarak aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Amacımız, özellikle çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında sosyal etkinlik olarak biraz daha artı değer elde etmesi. Bu noktada pandemi sürecinde anne-çocuk, baba-çocuk doğa kamplarını başlattık ve bunları devam ettiriyoruz. Anne-baba ve çocuk arasında sosyalleşmesini sağlamak adına bu tür etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Amacımız, çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında diğer taraftan sosyal etkinliklerini arttırmak. Son dönemde özellikle şiddet içeren dijital oyunlardan çocuklarımızı koparıp, arkadaşlık ve kardeşlik hukuku içerisinde sosyalleşmelerine imkan sağlamak" dedi.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise, "Yaklaşık 1 buçuk yıldan beri salgın ile mücadele ediyoruz. Salgınla mücadelede eğitimde de bir takım zorunlu kararlar alındı. Çocuklarımız ve öğrencilerimiz, evde kalmak zorunda kaldılar. Akıl ve zeka oyunlarının öğrencilerimiz ile buluşturulması çok önemli. Çünkü ilkokul çağı, akıl ve zeka gelişimi bakımından oldukça önemli bir çağ. Daha önce de belediyemiz, okul öncesi eğitimdeki çocuklarımıza da satranç takımı hediye etmişlerdi. Gerçekten çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın geleceklerine en iyi şekilde hazırlanmaları, zihinsel gelişimleri en iyi şekilde sağlanması için çok önemli bir proje" şeklinde konuştu.