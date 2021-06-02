Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında Cuma günü yeni bir müjde açıklayacağının haberini verdi. Petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili bir müjde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması ile birlikte "Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü hangi açıklamayı yapacak?" sorularının yanıtları sorgulanır hale geldi. Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde detayları.