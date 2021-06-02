Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 787'ye çıktı.

8 BİN 743 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 743 artışla 5 milyon 685 bin 915'e yükseldi. Hastanelerde 2 bin 754'ü yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 638 kişinin tedavisi devam ediyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 26 milyon 583 bin 112'ye çıktı, bunlardan 11 milyon 452 bin 53'üne ikinci doz da uygulandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, 12 ile 18 yaş arasındaki kişilerin 15 Haziran'dan itibaren aşılanabileceğini duyurdu.

MACRON'DAN HALKA "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Yetişkinlerin yarısının ilk doz aşıyı vurduklarını ifade eden Macron, ülkenin bazı bölgelerinde salgının yeniden yayılmaya başladığını, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Macron, salgın açısından riskli olmayan bölgelerde açık alanlarda maske zorunluluğunu kaldırabileceklerini belirtti.