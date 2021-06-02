Kırıkkale'de günlük 3000- 3500 kişiyi aşılama kapasitesinin mevcut olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Açıklanan kriterlere uyan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.



3 BİN 500 KİŞİ AŞILAMAYA SAHİP



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya destek veren İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, korona virüs salgınıyla mücadelede aşılamanın önemine bir kez daha değindi. Ağırtaş, geçmiş yıllarda yaşanan salgın hastalıkların önüne geçmek için uygulanan aşılama çalışmalarını sonuçlarının ortada olduğunu belirterek, korona virüs salgınında Bakanlığın takvimine göre aşılama kriterlerinde olan vatandaşların aşıya karşı tereddütte düşmemesi gerektiğini dile getirdi.





Dr. Ağırtaş, yapılan düzenlemelerle şehirde günlük 3000-3500 kişi aşılama kapasitesine sahip olduklarını kaydederek, "Kırıkkale'de yaklaşık 53 bin kişinin aşılaması tamamlandı. 20 bin kişinin ise birinci doz aşıları tamamlandı, ikinci doz için günlerini bekliyor"



AŞI ÇOK ÖNEMLİ



Ağırtaş, "Dünyayı sallayan bu salgından kurtularak hayatımızı normale çevirmemiz için aşı çok önemli. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Aşılarla ilgili kafa karıştırıcı komplo teorilerine kulak asarsak bu hastalık hayatlarımızı kısıtlamaya, insanlarımızın canını yakmaya devam eder. Bakanlığımızın koordinasyonunda Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de tüm imkanlarımızı seferber ederek aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Normale dönmek için aşı şart. Bakanlığımızın açıkladığı aşılamada risk grubuna giren ve aşı hakkı çıkan vatandaşlarımızı bir kez daha vakit kaybetmeden aşı olmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.