Son Dakika: İzmir Büyükşehir itfaiyesinde skandal olay! 3 kadın sosyal medyadan paylaştı

Yangınlardan doğal afetlere, arama-kurtarmadan ilkyardıma kadar birçok konuda acil durum eğitiminin verildiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'ndeki skandal görüntüler tepkilere neden oldu.

İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler | Video

Eğitim merkezine gelen 3 kadının sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler 'Bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. İtfaiye araçlarının direksiyonuna geçerek eğitim merkezi içinde gezen ve sirene basarak eğlenen kadınlar bu anları da videoya alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler paylaşım rekorları kırdı. 3 kadının yer aldığı görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat ediyor. Yaşanan rezalet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki var, bu kadınların izni kimden aldıkları merak ediliyor.

YANGIN VAR DEDİLER GELDİK

Görüntüleri çekerken eğlendikleri görülen kadınlardan biri kahkaha atarak, 'Mesleği bıraktı. İtfaiyeci oldu' diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Yapılan bir paylaşımda 'Yangın var dediler. Geldik' yorumu yapılırken, başka bir paylaşımda ise, 'Şey mi dostum yine yangınlar yine ben' diye yazıldığı görüldü. İtfaiye görevlilerinin kadın arkadaşlarının araçları kullanmalarına nasıl izin verdikleri akıllarda soru işareti bırakırken, skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturma başlattığı öğrenildi. Yangın anında bazı durumlarda saniyelerle yarışması gereken yangın söndürme araçlarında kadınların nasıl olup da böyle video çekebildikleri merak konusu haline geldi. Tepki çeken görüntülerin alkollü mangal partisinin ardından çekildiği iddia edildi.