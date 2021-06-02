İzmir'de sevindiren tablo! Vaka sayısı 200’ün altına düştü

İzmir'de geçtiğimiz Aralık ayında günlük vaka sayısı 5 bine kadar yükseldi. Aradan geçen süreçte vaka sayılarında iniş çıkışlar gözlendi. Son gelinen nokta ise yüzleri güldürdü. Sevindiren haber İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den geldi. Köşger; "Vaka sayısında önceki gün 200'ün altına düştük. Şimdi bunun biraz üzerine çıktı. Bazı ilçelerimizde sıfır vaka sürüyor. 5 bin vakalardan 200'leri konuştuğumuz bir noktaya geldik. Yoğun bakımlarda da hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

NEYDİ NE OLDU?

Sağlık Bakanlığı haftalık 100 binde illere göre vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre haftalık vaka sayısı İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de ise 47.74 oldu. İzmir'de bu rakam 1-7 Mayıs'ta 162,92, 8-14 Mayıs'ta 93,86, 15-21 Mayıs'ta ise 72,65 idi.

İYİ GİDİYOR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin bazı ilçelerinde vaka sayısının sıfır olduğuna dikkat çekti. Vaka sayısının önceki gün 200'ün altına düştüğünü, dün ise bunun biraz üzerine çıktığını ifade eden Vali Köşger, "200'ün altına düşmüştük ama dün biraz daha arttı. İzmir iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok. Kontrollü normalleşme dönemi yeniden başladı. Bu süreçte günlük vakalar nasıl bir seyir izleyecek hep birlikte göreceğiz" dedi.

İYİ DURUMDAYIZ

Büyükşehirler arasında en iyi durumda olan kentin İzmir olduğunu ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yoğun bakımlarda da hiçbir sıkıntımız yok. Biz zirve noktayı Kasım-Aralık ayında gördük. Günlük vaka 5 bine kadar çıktı. Günlük vefat sayısı 80-90'lara çıktı. O süreçte bile yoğun bakımlarda sıkıntı yaşamadık. Şimdi ise günlük vakayı 200'ün altına indirmeye çalışıyoruz" dedi.