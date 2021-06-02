Kongo'da yük gemisi alabora oldu: 12 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Uvira şehrinden Fizi şehrine mal taşıyan yük gemisi, Kigongo bölgesinde yaşanan şiddetli rüzgarların ardından alabora oldu. Kazada 12 mürettebat hayatını kaybetti.

GEMİDE KAÇ KİŞİ OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Mboko Şehri Emniyet Amiri, basına yaptığı açıklamada, gemide kaç mürettebat olduğunu bilmediklerini, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

ULAŞIM GENELLİKLE GÖL VE NEHİRLERDEN YAPILIYOR

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen kazalara, gemilerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu ve yük almaları sebep oluyor. Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.