Mahrem yapı kıskıvrak

EDİRNE'de, FETÖ/ PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis, 13 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Malatya'da, TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 5 şüpheli gözaltına alındı.
Batman merkezli 2 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Erzincan'da "mahrem yapılanma"ya yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.