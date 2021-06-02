Meteoroloji son dakika paylaştı! Hafta sonu hava nasıl olacak? O illere gök gürültülü sağanak uyarısı...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Haziran tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; perşembe günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinin tamamında yağış bekleniyor.
Cuma günü de aynı bölgelere sağanak uyarısı yapılırken, sadece Ankara'da sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarıları...
37 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji, cumartesi günü 37 kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre; gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan.
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, İstanbul'un doğu kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Tokat, Sivas, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, yarın bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık