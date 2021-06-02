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Giriş Tarihi: 2.6.2021 16:24 Son Güncelleme: 2.6.2021 16:28

'ya Pençe! 3 terörist etkisiz hale getirildi...

Metina'ya Pençe! 3 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "'ın kuzeyindeki bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Metina'da 3 teröristin kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Metina'ya Pençe! 3 terörist etkisiz hale getirildi...
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