Millet erken seçim tuzağına düşmeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:ABD Başkanı olmadan önce Joe Biden'ın, 17 Ocak 2020'de, The New York Times gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'deki muhalefeti desteklemeleri gerektiğini ifade etmesi, zillet ittifakına atılmış pastır. Kılıçdaroğlu bu pası almış, Türkiye'nin kalesine gol atmak için sahaya inmiştir. Biden'ın zillet masasında elinde tuttuğu yedili kozu ne yaparsa yapsın, Türkiye yolundan dönmeyecek, zulme boyun eğmeyecek, ite çakala da eyvallah etmeyecektir. 2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını, buna gerek duymadıklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ne olmuş, nereye kaybolmuştur? Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimlerin talebi, hangi karanlık mahfillerin siparişidir? FETÖ'cülerin altı aylık süre içinde Kılıçdaroğlu'nun iktidarını dillendirmeleri, birdenbire Mayıs ayının ilk haftasından itibaren hükümet üyelerini hedefine alan iftira kampanyaları erken seçim dayatmasıyla yakından bağlantılıdır. 15 Temmuz gecesi ülkemiz aleyhine düşmanca bağlantıları bilinen ülkelerin zillete yatırım yaptıklarıyla ilgili şüpheler bir vehmin sonucu değil, tedbirli ve teyakkuz içinde olmamızı gerektiren vaki bir tespitin izharıdır. Biden'ın dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. CHP Genel Başkanı, bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki acelesi var, belli ki aldığı talimatın süresi dolduğundan telaş içinde. Daha da çirkefleşerek milletten korkulur mu diye soruyor. CHP yönetimine siyasi propaganda üretimini kimin yaptığı, söylem ve eylem sınırını hangi suçluların belirlediği herkesçe bilinmektedir. Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafyayla ortak olduğumuzu söylemek bariz bir saptırmadır. Ama mafyanın CHP'ye, boyalı medyaya, tetikçi köşe yazarlarına nasıl nüfuz ettiğini, bunları kafese nasıl yerleştirdiğini bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmamıştır.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılmışken, büyük bir özlem olan Taksim Camii'nin manevi hayatımıza kazandırılması, Müslüman gönüllerle buluşturulması sağlanmışken nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalı, nasıl anlamalıyız? İktidarın millete mal olmuş muhterem eserlerini gölgelemeye, kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin ne hakkı vardır? Atatürk, milli birliğimizin ortak paydasıdır. Atatürk Türkiye'dir. Herkes bilsin ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir. ANKARACUMHURUN ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi nettir, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023'ün haziran ayında yapılacaktır. Seçimlere 754 gün kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, önce sabret, sonra da seyret; milletin zilletle göreceği demokratik hesaba şunun şurasında 2 yıl 24 günlük süre vardır. CHP yönetimine tavsiyem, ekin tohumun hasını, çekmeyin yiyecek yasını. Kaldı ki 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin vahim fırtınadan nasıl çıkma başarısı gösterdiğini kabul ve ifade edin.