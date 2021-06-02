Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na katıldı
Giriş Tarihi: 2.6.2021 18:16

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na katıldı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu toplantısına katılıp bir sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Selçuk, vicdanları sızlatacak bazı rakamları da milletvekilleri ile paylaştı. Selçuk, “2019-2020 eğitim öğretim yılında 10 bin 649, 2020- 2021 eğitim öğretim yılında da 11 bin 118 çocuk, anneleri şiddet gördüğü için ikametle birlikte okul değiştirmek zorunda kaldı” dedi.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 60 KADIN

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki görev yapan kadın öğretmenlerin oranının yüzde 60.8 olduğunu ancak okul yöneticileri arasında bu oranın yüzde 187e gerilediği söyledi. Selçuk bu oranı erkeklerin yönetimde görev alma isteklerine bağladı.

600 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

Şu ana kadar 600 bin öğretmenin aşılamasının tamamlandığını belirtti ve "en kısa zamanda aşılama bitecek" mesajı verdi.

İMKANI OLAN 1 MİLYON ÖĞRENCİ DERSE KATILMADI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin bazı verileri de milletvekilleri ile paylaştı. Selçuk, Türkiye'nin dünyada en fazla canlı ders yapan ülke olduğunun altını çizerek, "Ancak bilgisayarı ve interneti olduğu halde canlı derse girmeyen öğrenciler oldu. Bunların sayısı 1 milyon" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA