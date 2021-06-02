Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na katıldı

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 60 KADIN



Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki görev yapan kadın öğretmenlerin oranının yüzde 60.8 olduğunu ancak okul yöneticileri arasında bu oranın yüzde 187e gerilediği söyledi. Selçuk bu oranı erkeklerin yönetimde görev alma isteklerine bağladı.

600 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

Şu ana kadar 600 bin öğretmenin aşılamasının tamamlandığını belirtti ve "en kısa zamanda aşılama bitecek" mesajı verdi.

İMKANI OLAN 1 MİLYON ÖĞRENCİ DERSE KATILMADI



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin bazı verileri de milletvekilleri ile paylaştı. Selçuk, Türkiye'nin dünyada en fazla canlı ders yapan ülke olduğunun altını çizerek, "Ancak bilgisayarı ve interneti olduğu halde canlı derse girmeyen öğrenciler oldu. Bunların sayısı 1 milyon" dedi.