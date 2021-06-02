NASA’nın yıldızı bir Türk kadın

Türk Bilim İnsanı Betül Kaçar bilimsel çalışmasıyla büyük bir başarıya imza attı. Astrobiyolog Prof. Dr. Betül Kaçar, laboratuvar ortamında canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırarak evrendeki yaşamın izlerini arıyor. 2020 yılında NASA'nın evrende dünya dışında yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibin lideri oldu. Bu göreve getirilen ilk Türk olan Kaçar, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

SENİNLE GURUR DUYUYORUZ BETÜL

Kaçar, Dünya'nın en köklü üniversitelerinde çalışmalarını sürdürmeye devam eden Kaçar'a sosyal medyadan destek yağdı. Elde ettiği büyük başarıdan dolayı Kaçar'ı tebrik eden sosyal medya kullanıcıları;

"Betül gerçekten inanılmazsın."

"Allah yolunuzu açık etsin sizinle gurur duyuyoruz."

"Maşallah, bu dünya için çok büyük bir gelişme başarınıza hayran kaldım tebrik ederim."

Gibi ifadeler kullandı.