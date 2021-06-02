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Giriş Tarihi: 2.6.2021 11:17

’nın yıldızı bir Türk kadın

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
NASA’nın yıldızı bir Türk kadın

Astrobiyolog Prof. Dr. , 4 milyar yıl öncesine ait bir bakteriyi antik DNA ile klonlayarak tekrar canlandırdı. Kaçar, fosiller yerine moleküllere odaklanarak geçmiş yaşamın anlaşılmasını sağlayacak yeni bir alan geliştirme çalışmasına başladıklarını Twitter hesabından duyurdu.

Türk Bilim İnsanı Betül Kaçar bilimsel çalışmasıyla büyük bir başarıya imza attı. Astrobiyolog Prof. Dr. Betül Kaçar, laboratuvar ortamında canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırarak evrendeki yaşamın izlerini arıyor. 2020 yılında NASA'nın evrende dünya dışında yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibin lideri oldu. Bu göreve getirilen ilk Türk olan Kaçar, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

SENİNLE GURUR DUYUYORUZ BETÜL

Kaçar, Dünya'nın en köklü üniversitelerinde çalışmalarını sürdürmeye devam eden Kaçar'a sosyal medyadan destek yağdı. Elde ettiği büyük başarıdan dolayı Kaçar'ı tebrik eden sosyal medya kullanıcıları;

"Betül gerçekten inanılmazsın."

"Allah yolunuzu açık etsin sizinle gurur duyuyoruz."

"Maşallah, bu dünya için çok büyük bir gelişme başarınıza hayran kaldım tebrik ederim."

Gibi ifadeler kullandı.

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NASA’nın yıldızı bir Türk kadın
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