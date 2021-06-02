Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutulandı

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen FETÖ operasyonda doktor ve öğretmen olan 2 şüpheli yapılan teknik- takip sonucu yapılan operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Karaköprü İlçe Jandarma ve emniyet istihbarat Şube Müdürlüğünce FETÖ/PYD'ye yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan İ.T. isimli öğretmen (40) ve yine örgüte üye olmak suçu olan H.B. isimli doktor teknik takip sonucu yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyiye sevk edilen 2 kişi de tutuklanarak ceza evine konuldu