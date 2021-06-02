Siirt'te patpat kazasında 4'ü ağır 9 kişi yaralandı

4'Ü AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ve aracın içerisinde bulunan Zeynep T., Remziye S., Melike T., Melek T., Hanife O., Amine T., Hatice T., Mehmet D. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.