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Giriş Tarihi: 2.6.2021 23:35

'te kazasında 4'ü ağır 9 kişi yaralandı

İHA
Siirt'te patpat kazasında 4'ü ağır 9 kişi yaralandı

'te adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Siirt'teki korkunç kaza, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü yolunda meydana geldi. Yunus T. yönetimindeki patpat aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

4'Ü AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ve aracın içerisinde bulunan Zeynep T., Remziye S., Melike T., Melek T., Hanife O., Amine T., Hatice T., Mehmet D. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Siirt'te patpat kazasında 4'ü ağır 9 kişi yaralandı
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