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Giriş Tarihi: 2.6.2021 14:40

Silah kaçakçılarına operasyon: 3 ilde 22 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Silah kaçakçılarına operasyon: 3 ilde 22 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı,  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipler tarafından, silah kaçakçılığı yapan bir gruba yönelik olarak 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan takip sonucu, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir gruba yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 tabanca, 16 şarjör, 892 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 33 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlanırken, şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Silah kaçakçılarına operasyon: 3 ilde 22 gözaltı
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