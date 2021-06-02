Sağlık Bakanlığı 2 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte 2 Haziran Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum…

Son dakika: 2 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum… | Video

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU: