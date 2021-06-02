Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kademeli normalleşmede yeni adımlarla ilgili ipucu

Koronavirüste çok önemli son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece TRT canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. "Kademeli normalleşmede maskelerden ne zaman kurtulacağız?" sorusuna cevap veren Başkan Erdoğan, sosyal mesafenin korunması şartıyla önümüzdeki süreçte maskeden kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etti ve yeni döneme dair ipuçları verdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
3 ANA TEDBİR BİZİ MASKEDEN KURTARACAK
"Maske, mesafe hijyen... Bu 3 başlık söz konusu. Burada da sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini korursa, arada mesafe korunursa maskeden kurtulmak mümkün olur. Ama sosyal mesafe şart.
SON DAKİKA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA MASKE SERBESTİSİNİ AÇIKLAYACAK
Bakanımız kısa bir süre bununla ilgili açıklamayı yapacak. Şu tarihten itibaren şu şartlarda sosyal mesafe dikkat edilidği taktirde maskeyi çıkartabiliriz. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabilyoruz.
DİKKAT ETMEZSEK HER ZAMAN TAKMAMIZ GEREKECEK
Buna dikkat edilmediği taktirde maskeyi her zaman takacağız. Yaşlı insanlarımız var, ciddi manada bu konudan sıkılıyorlar.