Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kademeli normalleşmede yeni adımlarla ilgili ipucu

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

3 ANA TEDBİR BİZİ MASKEDEN KURTARACAK

"Maske, mesafe hijyen... Bu 3 başlık söz konusu. Burada da sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini korursa, arada mesafe korunursa maskeden kurtulmak mümkün olur. Ama sosyal mesafe şart.