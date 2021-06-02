Son dakika haberi! Bakan Koca'dan vatandaşlara 'aşı yaptırın' çağrısı: Maskeli son yaz olacak

"VİRÜSÜN ARAMIZDA OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

Kısıtlama döneminde fedakarlıkları acele ederek heba etmemeliyiz. Salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda olduğunu unutmamalıyız. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak. Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında yorulduk.

"MASKELERİN YÜZÜMÜZÜ TERLETECEĞİ SON YAZ BU YAZ OLACAK"

Kademeli normalleşme dönemini bir günde eski normale dönmek olmadığını, ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme adımı olduğunu unutmayalım. Kendi tedbirimizi alarak normal hayata katılmaya öğrenceğiz. Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz bu yaz olacak.