Son dakika haberi! Bakan Koca'dan vatandaşlara 'aşı yaptırın' çağrısı: Maskeli son yaz olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 16.30'da başlayan toplantısı sona erdi. Toplantıda vaka sayıları ve haziran ayında başlayan aşı sefeberliği başta olmak üzere salgındaki son gelişmeler değerlendirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Her açılma dönemini de katlanarak artan vaka, hasta sayıları kayıplarla tecrübe ediyoruz. Kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe ağır bedeller ödüyoruz.
"VİRÜSÜN ARAMIZDA OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"
Kısıtlama döneminde fedakarlıkları acele ederek heba etmemeliyiz. Salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda olduğunu unutmamalıyız. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak. Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında yorulduk.
"MASKELERİN YÜZÜMÜZÜ TERLETECEĞİ SON YAZ BU YAZ OLACAK"
Kademeli normalleşme dönemini bir günde eski normale dönmek olmadığını, ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme adımı olduğunu unutmayalım. Kendi tedbirimizi alarak normal hayata katılmaya öğrenceğiz. Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz bu yaz olacak.
"AŞI SIRASI GELEN VATANDAŞLARIMIZ AŞILARINI OLSUNLAR"
Yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel şeylerden bahsedeceğimiz görünür oldu. Bunu hayata geçirmek için sizden tek bir talebim var. Aşı sırası gelen vatadandaşlarımız aşılarını olsunlar.
"ESKİ NORMALE GİDEN YOL AŞILAMADAN GEÇİYOR"
Ülkemizde kullanımına giren aşıların güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbiriyle karşılaştırmalarının yakın gelecekte mümkün olmadığını bilmeniz gerekir. Sıranız geldiğinde hangi aşıya ulaşabiliyorsanız aşınızı olmalısınız. Aşı olarak kendilerimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşı olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız, bu güce güvenin.
KORONAVİRÜS VAKALARINDA SON DURUM...
Kademeli normalleşme dönemi başladı. Tedbirlerin sonuç vermesiyle düşen vaka sayıları birçok alanda normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. Vaka sayılarının hedeflenen 5 binin altına düşmesiyle tedbirlerin iyice gevşetilmesi ve rahat bir yaz dönemi geçirilmesi planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre şu an, semptom gösteren 602 hastayla birlikte 7 bin 112 yeni vaka tespit edilirken 129 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı. Vaka sayısı en çok Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Rize, Burdur, İstanbul, Edirne ve Zonguldak'ta azaldı.