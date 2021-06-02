Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak...

Koronavirüs Bilim Kurulu 16.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Vaka sayılarının ve Haziran ayında başlayan aşı seferberliğinin değerlendirildiği toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası saat 18.00'da açıklama yapacak.

KORONAVİRÜS VAKALARINDA SON DURUM...

Kademeli normalleşme dönemi başladı. Tedbirlerin sonuç vermesiyle düşen vaka sayıları birçok alanda normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. Vaka sayılarının hedeflenen 5 binin altına düşmesiyle tedbirlerin iyice gevşetilmesi ve rahat bir yaz dönemi geçirilmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre şu an, semptom gösteren 602 hastayla birlikte 7 bin 112 yeni vaka tespit edilirken 129 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı. Vaka sayısı en çok Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Rize, Burdur, İstanbul, Edirne ve Zonguldak'ta azaldı.