Son dakika: İmamoğlu pervasızlığına isyan: Bu bizim ölmemiz demek

SABAH'a konuşan mahalle sakinlerinden Selahattin Duru ise şunları söyledi: "Burası gençlerin, çocukların, benim gibi emekli olanların toplandığı sosyal bir alan. Parkımızın yıkılmasını istemiyoruz. Çocuklarımız burada oyunlar oynuyor. Ağaçların altında oturuyor, temiz havadan faydalanıyoruz. Biz buranın betonlaşmasına karşıyız. Çocuklarımızın geleceği için buradaki yeşil alanı koruyoruz. Burada makine sesi değil, çocuk sesi, kuş sesi duymak istiyoruz.

Deprem olduğunda gidecek yerimiz yok. Buranın yıkılması demek, binaların altında ölüme terk edilmemiz demektir. İstanbul deprem bölgesi ve burası kesinlikle deprem toplanma alanı olarak kalmalı. Mücadeleye devam ediyoruz. Yetkililerin de buraya gelip bize destek vermesini istiyoruz."