Son Dakika: İzmir Büyükşehir itfaiyesindeki skandal olaya soruşturma! 3 kadın sosyal medya hesabından paylaşmıştı

YANGIN VAR DEDİLER GELDİK

Görüntüleri çekerken eğlendikleri görülen kadınlardan biri kahkaha atarak, 'Mesleği bıraktı. İtfaiyeci oldu' diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Yapılan bir paylaşımda 'Yangın var dediler. Geldik' yorumu yapılırken, başka bir paylaşımda ise, 'Şey mi dostum yine yangınlar yine ben' diye yazıldığı görüldü. İtfaiye görevlilerinin kadın arkadaşlarının araçları kullanmalarına nasıl izin verdikleri akıllarda soru işareti bırakırken, skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturma başlattığı öğrenildi. Yangın anında bazı durumlarda saniyelerle yarışması gereken yangın söndürme araçlarında kadınların nasıl olup da böyle video çekebildikleri merak konusu haline geldi. Tepki çeken görüntülerin alkollü mangal partisinin ardından çekildiği iddia edildi.