Son dakika: Kritik MGK toplantısı başladı!

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı. Gündemde terörle mücadele operasyonları, Libya'daki ateşkes süreci, Yunanistan ile süren görüşmeler ve Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO liderler zirvesi var.

Yılın üçüncü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda PKK-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetleri ele alınıyor. 23 Nisan'da Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin son durum kurulda masaya yatırılıyor. Ayrıca PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri de gündemde...

Kurulda, Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden görüşmelerin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyaretinin değerlendirilmesi de bekleniyor. Kıbrıs meselesinde gelinen son durumun ele alınacağı toplantıda, Ada'da iki devletli çözümün altının çizilmesi ve Kıbrıs Türklerinin hukukunun korunmasına vurgu yapılması beklentiler arasında.

Bu arada, Libya'daki siyasi sürecin geldiği son nokta ile Doğu Akdeniz'de istikrarın tesisi ve sürekliliğine ilişkin başlıklar masada olacak. Ayrıca Karabağ'da ateşkesin sağlanmasının ardından Mehmetçiğin bölgedeki gözlem görevi hakkında da kurula bilgi verilmesi bekleniyor.

Ve Haziran'ın ikinci haftasında gerçekleşecek NATO zirvesi. Zirve öncesi Türkiye-NATO ilişkileri, Mehmetçiğin NATO kapsamındaki görevleri ve gerçekleşen NATO tatbikatları da kurul gündeminde olacak. Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlanacak.