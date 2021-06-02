Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti soruşturmasında sıcak gelişme! Atilla Peker ifade veriyor...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker'in 'Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Atilla Peker ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesi'ne geldi. Atilla Peker'in savcılıktaki ifadesi devam ediyor.

Gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek amacıyla Korkut Eken ile birlikte KKTC'ye gittiğini itiraf eden Sedat Peker'in abisi Atilla Peker, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla söz konusu olaya ilişkin iddiaları içeren dilekçeyi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin dilekçesinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teslim alınmasının ardından yapılan ilk değerlendirme sonucu dilekçede iddiaya konu suçlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATİLLA PEKER ADLİYEDE

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Peker'in abisi Atilla Peker, söz konusu 'Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına yönelik iddialarıyla ilgili ifade vermek için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne geldi.

SAVCILIK İFADESİ SÜRÜYOR

Adliyeye gelmesinin ardından Sedat Peker'in abisi Atilla Peker'in savcılıktaki ifadesinin devam ettiği öğrenildi.