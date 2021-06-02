Son dakika: Ruslar 21 Haziran'da geliyor

Son dakika haberi... Türkiye'nin turizmde en önemli pazarlarından biri olan Rusya, Kovid- 19 vakalarındaki artış nedeniyle 15 Nisan ve 1 Haziran arası için aldığı kısıtlama kararını 20 gün daha uzattı. Rus turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Türkiye'ye yönelik alınan bu karar, hem turistler hem de operatörlerin tepkisine neden oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, Rusya'da üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve Türkiye'de alınan önlemleri anlatmıştı. Rus yetkililer de Türkiye'ye teftiş için heyet göndereceğini bildirmişti.