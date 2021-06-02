TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Tacikistan ile iş birliğini artırma vurgusu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılmak için Pakistan'da bulunan Şentop, başkent İslamabad'daki Serena Otel'de Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile bir araya geldi.

Görüşmede Şentop, Zokirzoda ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Dost ve kardeş Tacikistan ile ülkemiz arasındaki ilişkiler Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi büyük mütefekkirleri paylaştığımız güçlü bir kültür mirası üzerinde yükselmektedir." ifadelerini kullandı.

Şentop, 2019'da Tacikistan Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Heyeti'nin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsattı.

Tacikistan ile ticaretten sanayiye, tarımdan eğitime her alanda iş birliğini ileriye taşıma bağlamında büyük bir potansiyele sahip olduklarına dikkati çeken Şentop, "Esas olan bu potansiyeli harekete geçirecek adımların atılmasıdır." ifadelerini kullandı.

- "Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki hadiselerden üzüntü duyduk"

İhtisas Komisyonları ve Dostluk Grupları arasındaki diyaloğun ve karşılıklı temasların geliştirilmesi için birlikte gayret sarf edilebileceğine işaret eden Şentop, "Geçtiğimiz 21 Nisan'da davet mektubunu göndermiştim ama burada da ifade etmek isterim. Sizi ağırlamaktan memnun olurum." diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri izin verdiği takdirde bu sene içerisinde Tacikistan'ı ziyaret etme arzusunda olduğunu dile getirerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin gerçekleştirilmesi ikili ilişkilerimize yeni bir boyut katacaktır. Türkiye olarak dost ülke Tacikistan'ın huzur ve refahı için 30 yıldır olduğu gibi bugün de katkı sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu.

Şentop, Tacikistan ile Kırgızistan arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak, "Tacikistan-Kırgızistan sınırının demarkasyonu henüz tamamlanmamış kesiminde nisan ayı sonunda yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan elim hadiselerden büyük üzüntü duyduk." dedi.

Kardeş Tacikistan halkına başsağlığı dileklerini ileten Şentop, "Bu hadiselerin tekerrürünün önlenmesi için taraflar arasında meseleye kalıcı bir çözüm bulunmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- Ticari ilişkilerin artırılması için somut adım çağrısı

Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda da Türkiye-Tacikistan arasındaki dostluğu ve güzel ilişkileri devam ettirdiği için Şentop'a teşekkür ederek "Siz, Mevlana Celaleddin Rumi de dahil olmak üzere büyük kişilerden bahsettiniz. Onlar asla unutulmayan kişilerdir." ifadelerini kullandı.

Zokirzoda, iki ülkenin uzun süre ayrı düştükten sonra diplomatik ilişkileri başlattığını ve bu sene bu ilişkilerin 30'uncu yılı olduğunu anımsatarak "Özellikle ticari ilişkilerin daha iyi noktaya taşınması için somut adımlar atılmasını bekliyoruz." dedi.