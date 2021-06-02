TSK’ya ‘kodlama’ yöntemiyle sızmaya çalıştılar kodları çözüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 60 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildi. Bunlardan 19'unun Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında çalışmış asker, 32'sinin kapatılan askeri okul öğrencisi, 9'unun ise FETÖ'nün sivil mahrem imamı olduğu açıklandı. 25'i İstanbul'da olmak üzere 8 ilde 60 şüphelinin adreslerinde arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan irtibat kurdukları yönünde tespitler olduğu, itirafçıların ifadelerinde de şüphelilerin isimlerinin geçtiği belirtildi. Eski askeri okul öğrencileri hakkında ayrıca askeri okullara giriş sınavında FETÖ'nün kullandığı kodlama sistemi ile TSK'ya sokuldukları yönünde tespitler olduğu kaydedildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan soruşturmalarda FETÖ'cülerin, aralarındaki irtibatın anlaşılmaması için ankesörlü telefonları kullandıkları tespit edilmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması olarak bilinen "hijyen evleri" basıldı. Tespit edilen 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. İddiaya göre; şüpheliler, yurtdışında bulunan firari örgüt yöneticileri ile internet tabanlı programlar üzerinden görüştü. Yine Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Komutanlığa sızan FETÖ üyelerinin, deşifre olmamak için ByLock, Eagle, Tango gibi programları kullanmadıkları, gizli haberleşme ve kodlama sistemine bağlı kalarak kontörlü telefonlar ve ankesörlü telefonlardan haberleşerek örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün devamlılığını sağladıkları belirlendi.