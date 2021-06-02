Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliğine varız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler üzerinde de ayrıca çalışma kararlılığındayız. Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar yatırımları bulunuyor.Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştiren büyük projelere imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik önemi haiz Güney Gaz koridorunu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir.Sayın Başbakan'la FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatımızı da ele aldık.Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzusunu bu vesileyle tekrarlamak isterim. Komşumuzun Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır.Türkiye, Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel işbirliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz.Azerbaycan'la üçlü işbirliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında özellikle de Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, tüm bunlara Türkiye olarak varız.GÜRCİSTAN Başbakanı Irakli Garibashvili, tüm platformlarda ülkesine verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye olarak tüm format ve düzeylerde Gürcistan'ın egemenliğini desteklediğiniz, desteğinizi esirgemediğiniz, ayrıca Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğini desteklediğiniz için teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çeken Garibashvili, şunları kaydetti: "Uzun yıllardır Türkiye'nin Gürcistan için bir numaralı stratejik partner ve ticari partner olduğu konusundaki düşüncelerinize tamamen katılıyorum. Ülkemizdeki mevcut durumu ve işgal altındaki topraklar ile ilgili düşüncelerimizi aktardım. Tabii ki barışın hiçbir alternatifi bulunmamaktadır. Tüm çatışmalar kesinlikle barışçıl yollarla çözülmelidir."KONUK Başbakan Garibashvili'nin bulunduğu makam aracını Külliye'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Garibashvili'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Garibashvili'yi ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Garibashvili'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Garibashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Garibashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "tütün salgını" ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut'u telefonla arayarak tebrik etti. ANKARA